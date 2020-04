Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accrochage au Caire entre les forces de sécurité et des militants armés Reuters • 14/04/2020 à 22:04









(Actualisé avec sources, précisions) LE CAIRE, 14 avril (Reuters) - Un policier égyptien a été tué mardi dans une fusillade qui a éclaté entre les forces de sécurité et des militants armés non loin du centre du Caire, rapporte la télévision publique égyptienne. D'après deux sources proches des services de la sécurité, les hommes armés ont été tué dans l'accrochage qui s'est produit dans le quartier d'Al Amiyira. "Les premiers éléments montrent que les suspects se préparaient à commettre des actes terroristes", a déclaré l'une de ces sources, ajoutant que des explosifs avaient été découverts. (Omar Fahmy et Amina Ismail version française Henri-Pierre André)

