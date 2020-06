Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accrochage à la frontière Inde-Chine, Delhi évoque trois morts Reuters • 16/06/2020 à 15:33









(Actualisé avec précisions et réaction chinoise) NEW DELHI/HONG KONG/PEKIN, 16 juin (Reuters) - L'armée indienne a annoncé mardi qu'un officier et deux soldats avaient été tués lors d'une "confrontation violente" au niveau de sa frontière avec la Chine, objet de tensions récurrentes entre les deux pays. Réagissant à cet incident, l'armée chinoise a exhorté l'Inde à mettre immédiatement fin à ce qu'elle considère comme des provocations et à reprendre le dialogue pour résoudre les différends. Selon des sources proches du gouvernement indien, aucun coup de feu n'a été tiré mais les deux camps se sont affrontés à coups de matraques et de jets de pierres. La Chine a rejeté la responsabilité de cet accrochage sur l'Inde et le Global Times, qui dépend du journal officiel du Parti communiste chinois, a déclaré que l'armée chinoise avait également subi des pertes. L'armée indienne a précisé dans un communiqué qu'une réunion était en cours entre des hauts gradés représentant les deux pays pour tenter d'apaiser les tensions. Les dernières semaines ont été émaillées de plusieurs incidents au niveau de cette zone de l'Himalaya occidental, dans la région du Ladakh, qui n'avaient cependant fait aucune victime jusqu'ici. Les deux géants asiatiques se disputent de larges portions de territoires le long de leur frontière himalayenne, longue de 3.500 kilomètres, et tracée après la guerre de 1962. (Devjyot Ghoshal à New Dehli et Huizhong Wu à Pékin, Meg Shen à Hong Kong, Colin Qian à Pékin, Fayaz Bukhari à Srinagar, Chris Thomas à Bangalore; version française Myriam Rivet et Claude Chendjou, édité par Nicolas Delame et Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.