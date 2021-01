AccorInvest va obtenir un prêt garanti par l'Etat de 500 millions d'euros

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - L'Etat français se penche sur le dossier AccorInvest. Il entend en effet accorder un prêt garanti par l'Etat (PGE) de 500 millions d'euros à l'ex pôle immobilier d'Accor. Des rumeurs de presse avaient rapporté début octobre qu'un PGE dans cet ordre de grandeur était à l'étude. « Nous allons effectivement accorder un PGE à AccorInvest d'un demi-milliard d'euros. (...) C'est une certitude. On finalise aujourd'hui ce prêt garanti mais on est dans la toute dernière ligne droite », a déclaré ce matin Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, sur Radio Classique.

