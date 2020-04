Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accord sur un sommet entre membres permanents du Conseil de sécurité, selon Moscou Reuters • 15/04/2020 à 11:52









MOSCOU, 15 avril (Reuters) - Les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies ont accepté le principe d'un sommet, mais la date et l'ordre du jour sont toujours en discussion, a annoncé le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, selon l'agence de presse Ria. Vladimir Poutine a proposé en janvier la tenue d'un tel sommet, qui pourrait être consacré entre autres à la situation en Libye. Dans un entretien accordé à la radio RFI diffusée mercredi, Emmanuel Macron a souhaité que ce sommet puisse avoir lieu "dans les prochains jours" en visioconférence afin d'appuyer un appel à un cessez-le feu mondial, précisant n'attendre que le feu vert de la Russie. (Maria Kiselyova, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

