Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accord imminent sur l'aide des Pays-Bas à KLM - sources Reuters • 25/06/2020 à 18:00









AMSTERDAM/PARIS, 25 juin (Reuters) - La France et les Pays-Bas sont proches d'un accord sur la contribution néerlandaise au plan de soutien à Air France-KLM, en vertu duquel le gouvernement néerlandais débloquera une aide de près de 4 milliards d'euros à KLM, a-t-on appris jeudi de trois sources au fait du dossier. L'accord pourrait être divulgué jeudi soir ou vendredi matin. Les Pays-Bas débloqueront cette somme sous la forme de prêts directs ou garantis et nommeront un membre au sein du conseil d'administration du groupe, qui ne disposera pas du droit de vote, ont précisé ces sources. Aucun porte-parole d'Air France-KLM n'a pu être joint dans l'immédiat. Air France a de son côté obtenu début mai une aide de sept milliards d'euros de l'Etat français pour surmonter la crise liée à la pandémie de coronavirus. (Toby Sterling, Laurence Frost, Anthony Deutsch, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +0.75%