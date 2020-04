Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accord historique entre les deux partis rivaux d'Irlande Reuters • 14/04/2020 à 20:03









DUBLIN, 14 avril (Reuters) - Les dirigeants des deux grands partis de centre droit en Irlande, le Fianna Fail et le Fine Gael, sont parvenus à un large accord susceptible de déboucher sur la formation d'un nouveau gouvernement, d'après un courriel interne adressé aux élus du Fine Gael que Reuters a pu consulter. Le Fianna Fail de Micheal Martin et le Fine Gael du Premier ministre sortant Leo Varadkar se sont succédé à la tête du gouvernement depuis l'indépendance irlandaise mais n'ont jamais formé de coalition. L'issue des élections législatives du 8 février dernier, marquées par la forte progression des nationalistes de gauche du Sinn Féin, les a contraints à négocier. Ils auront besoin de l'appoint d'au moins une autre formation ou de huit élus indépendants pour s'assurer une majorité. D'après ce document interne, les négociateurs des deux partis ont finalisé lundi une plateforme politique commune que les dirigeants des deux formations ont entériné et présenteront mercredi à leurs troupes. "Le Taoiseach (Premier ministre) m'a demandé d'informer les parlementaires du parti qu'il a rencontré dans la journée Micheal Martin et qu'ils se sont mis d'accord sur un cadre politique qui pourrait former la base d'un programme de gouvernement", écrit le président du Fine Gael, Martin Heydon, dans ce courriel. "Ils ont réaffirmé leur engagement à former un gouvernement majoritaire à trois partis ou plus qui durera les 5 ans (de la législature) avec à son centre un partenariat total et égal entre le Fine Gael et le Fianna Fail." Ce cadre va désormais être débattu au sein des deux formations avant que des négociations puissent être lancées avec d'autres partis en vue de former une coalition. Au Parlement, où siègent 160 députés, le Fianna Fail a obtenu 37 élus contre 35 pour le Fine Gael de Varadkar. Le Sinn Féin en compte 37. (Padraic Halpin version française Henri-Pierre André)

