Accord en Irlande sur un futur gouvernement

DUBLIN, 15 juin (Reuters) - Le Fianna Fail, le Fine Gael et les Verts ont conclu lundi un accord en vue de former une nouvelle coalition gouvernementale en Irlande, qui doit encore être ratifié par leurs membres. Le poste de Premier ministre reviendra dans un premier temps à Micheal Martin, chef de file du Fianna Fail; il accomplira un demi-mandat avant de transmettre fin 2022 le pouvoir à Leo Varadkar, dirigeant du Fine Gael et Premier ministre sortant, pour la deuxième moitié du quinquennat. "Les dirigeants (des partis) ont paraphé le projet de programme de gouvernement", a annoncé le Fine Gael dans un communiqué. Les élections législatives organisées en février dernier n'ont pas permis de dégager de majorité claire. Les deux principaux partis de la droite irlandaise, le Fine Gael et Fianna Fail, ont été contraints à ouvrir des discussions en dépit de leur animosité ancienne, et à chercher le soutien des écologistes. Le Fianna Fail, premier parti représenté au parlement irlandais, a exclu de gouverner avec le Sinn Fein arrivé en tête des suffrages avec 24% des voix le 8 février. "Nous allons au-devant d'une époque complexe sur le front économique du fait du Covid mais ce programme de gouvernement constitue un nouveau départ", a commenté Micheal Martin. L'accord annoncé lundi va devoir être ratifié dans un délai d'une dizaine de jours par les membres des trois partis. La règle des deux tiers s'appliquera pour le parti écologiste, une exigence susceptible de remettre toute l'architecture en cause. (Padraic Halpin; version française Nicolas Delame et Henri-Pierre André)

