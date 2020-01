Accord en Allemagne sur les modalités d'une sortie du "charbon brun"

BERLIN, 16 janvier (Reuters) - Le gouvernement allemand et les exécutifs des régions les plus affectées par un projet de sortie du "charbon brun" (lignite) ont trouvé un accord sur les modalités du processus qui prévoit une aide de Berlin d'environ 40 milliards d'euros, selon un document que Reuters a pu consulter. La coalition au pouvoir à Berlin a pour projet de fermer toutes les centrales électriques à charbon d'ici 2038, dans le cadre de mesures destinées à atteindre ses objectifs en terme de diminution des rejets de gaz à effet de serre d'ici 2030. Le document de trois pages, daté du 15 janvier, ne précise pas quelles centrales au lignite devront fermer et la compensation prévue pour les opérateurs de celles-ci. Les détails de l'accord doivent être présentés jeudi par le ministre de l'Economie, Peter Altmaier, la ministre de l'Environnement, Svenja Schulze, et le ministre des Finances, Olaf Scholz. L'Allemagne est le principal producteur au monde de lignite, considéré comme le type de charbon le plus polluant. (Markus Wacket; version française Jean Terzian)