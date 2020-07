Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accord de Sanofi et GSK pour fournir 60 mlns de doses de leur futur vaccin anti-coronavirus à la Grande-Bretagne Reuters • 29/07/2020 à 07:10









29 juillet (Reuters) - Sanofi SASY.PA a annoncé mercredi dans un communiqué: * AVOIR CONCLU AVEC SON PARTENAIRE GSK UN ACCORD AVEC LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE VISANT LA FOURNITURE DE 60 MILLIONS DE DOSES DE LEUR VACCIN CONTRE LE COVID-19 * QUE DES DISCUSSIONS ACTIVES SONT AUSSI EN COURS AVEC DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES, LES ETATS-UNIS, LA COMMISSION EUROPÉENNE, AVEC L'ITALIE ET LA FRANCE * QU'IL PRÉVOIT DE DÉBUTER UNE ÉTUDE DE PHASE I/II EN SEPTEMBRE, SUIVIE D'UNE ÉTUDE DE PHASE III D'ICI À LA FIN DE 2020 POUR SON VACCIN DÉVELOPPÉ AVEC GSK * SI LES DONNÉES SONT POSITIVES, SON APPROBATION RÉGLEMENTAIRE POURRAIT ÊTRE OBTENUE DÈS LE PREMIER SEMESTRE DE 2021 * SANOFI ET GSK VEULENT ASSURER LA FABRICATION DE JUSQU'À UN MILLIARD DE DOSES PAR AN Pour plus de détails, cliquez sur [ SASY.PA ] (Rédaction de Paris)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.43% GLAXOSMITHKLINE LSE +1.33%