Le spécialiste européen des systèmes informatiques durcis pour la défense et les environnements exigeants a signé un accord de distribution avec Seerion AI. Ce partenariat permet au groupe d'intégrer à son offre commerciale une plateforme associant appareils connectés et agents d'intelligence artificielle conçue pour automatiser les opérations de terrain.

La technologie de Seerion AI s'exécute directement sur les équipements mobiles afin de relier les opérations de terrain aux systèmes de gestion d'entreprise (tels que SAP, Oracle ou Palantir). Grâce à la vision par ordinateur et aux capteurs IoT, les agents d'IA détectent les événements opérationnels, appliquent les règles métiers et enregistrent automatiquement les transactions dans l'ERP.

Structurée autour de trois niveaux, la solution fonctionne aussi bien en ligne qu'en mode déconnecté sur des sites isolés. Elle répond aux besoins de six grands secteurs, dont la défense, en éliminant les saisies manuelles, en réduisant les erreurs et en assurant une traçabilité complète.

Ce rapprochement s'appuie sur une collaboration déjà opérationnelle aux Etats-Unis, où Glacier Computer, filiale de Logic Instrument, a lancé la solution TempSight avec Seerion AI pour le suivi de la chaîne du froid. À l'aide de la simple caméra d'un terminal durci existant et sans matériel supplémentaire, TempSight numérise la lecture des étiquettes indicatrices de température.