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Accord commercial UE-Australie, le vin et d'autres produits européens libres de taxes douanières
information fournie par Reuters•24/03/2026 à 01:28
L'Union européenne et
l'Australie ont scellé un accord commercial dans le cadre duquel
Canberra va supprimer 99% des droits de douane sur les produits
européens, a annoncé mardi la Commission européenne, précisant
que le vin, les fruits et les légumes européens seront exemptés
de droits de douane.
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