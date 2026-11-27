Accord avec EDL portant sur la cession d’actifs technologiques liés à la solution Myrian®

Montpellier, le 30 novembre 2026, 8h00. Dans le contexte d’arrêt progressif (« End of Life ») de la solution Myrian® et consécutivement à l’abandon du projet de cession des actifs technologiques, de la propriété intellectuelle, des contrats clients et partenaires ainsi que des équipes dédiées à l’activité Myrian à EDL , Intrasense (FR0011179886 - ALINS), expert français en solutions d’imagerie médicale enrichies d’IA facilitant les diagnostics, la prise de décision et le suivi thérapeutique (« Intrasense » ou la « Société »), annonce être parvenu à un nouvel accord avec EDL portant sur la cession de certains actifs technologiques d’Intrasense.