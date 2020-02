Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accord au Soudan sur la remise de l'ex-président Béchir à la CPI Reuters • 11/02/2020 à 18:27









KHARTOUM/DJOUBA, 11 février (Reuters) - Le gouvernement soudanais et des groupes rebelles se sont mis d'accord mardi au Darfour pour remettre à la Cour pénale internationale toutes les personnes recherchées par la juridiction basée à La Haye, y compris l'ancien président Omar el Béchir détenu dans une prison de Khartoum. Les deux parties ont signé un accord lors d'une rencontre à Djouba, la capitale sud-soudanaise, accord qui prévoit entre autres "la comparution devant la Cour pénale internationale de ceux qui font l'objet de mandats", a annoncé Mohamed al Hassan al Taishi, un membre du conseil souverain du Soudan. Cette mesure concerne les cinq Soudanais recherchés par la CPI, a précisé de son côté le ministre de l'Information Faisal Saleh sans mentionner spécifiquement Omar el Béchir. L'ancien chef de l'Etat fait l'objet de deux mandats délivrés par la CPI pour des chefs de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide liés aux crimes commis au Darfour après le soulèvement de 2003, dont la répression aurait fait 300.000 morts. Selon son avocat, Omar el Béchir refuse tout contact avec la CPI qu'il voit comme un "tribunal politique" et les accusations de la cour pénale internationale comme un complot ourdi par l'Occident. Contacté par Reuters, un porte-parole de la CPI s'est refusé à tout commentaire. (Khalid Abdelaziz et Denis Dumo, version française Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

