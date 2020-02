Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accord au Kosovo pour la formation d'un gouvernement Reuters • 02/02/2020 à 11:15









PRISTINA, 2 février (Reuters) - Les deux principaux partis du Kosovo, Vetëvendosje et la LDK, sont parvenus dimanche à un accord en vue de la formation d'un gouvernement près de quatre mois après les élections législatives d'octobre qui ont balayé la vieille garde au pouvoir. Albin Kurti, dirigeant de Vetëvendosje ("Autodétermination"), parti nationaliste de gauche, a déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec le leader de la Ligue démocratique du Kosovo (LDK, centre-droit) Isa Mustafa qu'il assumerait les fonctions de Premier ministre. "Nous avons signé l'accord", a-t-il dit. Le compromis sera soumis lundi au vote du Parlement où les deux partenaires contrôlent 77 des 120 sièges, a-t-il précisé. La nouvelle coalition au pouvoir inclura également six groupes politiques représentant les minorités serbe, bosniaque, turque, notamment. Les élections du 6 octobre, les quatrièmes depuis l'indépendance du Kosovo en 2008, ont été provoquées par la démission du Premier ministre Ramush Haradinaj, convoqué par le tribunal spécial sur les allégations de crimes de guerre commis par l'Armée de libération du Kosovo (UCK) durant le conflit yougoslave. (Fatos Bytyci)

