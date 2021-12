Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : vers un 'W' haussier sur 26/25,6E ? information fournie par Cercle Finance • 27/12/2021 à 18:31









(CercleFinance.com) - Accor semble ébaucher un 'W' haussier sur 26 puis 25,6E (30/11 puis 15/12): le franchissement des 27,78E du 7/12 semble valider un signal haussier en direction du 'gap' des 28,74E du 25/11 puis des 29,74E (plancher du 24/10).

Le titre s'est arrêté vers 28,56E mais reste sur la bonne trajectoire.









Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +0.04%