Accor: vers un re-test imminent du plancher des 37E ? information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 12:50









(CercleFinance.com) - Les taux de remplissage des hôtels à Paris et Ile de France en cette période olympique sont décevants et l'activité en Chine ralentit.

Le titre retombe sous les 38E et pourrait en passer par le retracement du plancher des 37E de la mi-juin.



Valeurs associées ACCOR 37,60 EUR Euronext Paris -1,36%