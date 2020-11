Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : vers un re-test des 29/29,3E ? Cercle Finance • 12/11/2020 à 16:28









(CercleFinance.com) - Accor se redresse vers 28,5E après un petit épisode correctif jusqu'au contact des 27E. Le titre semble s'acheminer vers un re-test des 29/29,3E, une résistance majeure et décisive qui remonte au 5 et 8 dernier, et qui s'est de nouveau opposée à une envolée vers les 35,11E ('gap' du 25/02) le 9, 10 et 11 novembre.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +3.12%