Siège social d'Accor à Issy-les-Moulineaux

17 novembre (Reuters) - Accor a annoncé ‌mardi avoir signé un protocole d'accord avec les ​actionnaires minoritaires de Ennismore, faisant partie de son segment "Lifestyle", pour le rachat de leurs participations en ​plusieurs tranches, pour un montant total d'environ 1,6 milliard d'euros.

"Une cotation ​sur un marché réglementé" ⁠est par ailleurs envisagée à l'issue de l'opération, ‌dans laquelle Accor s'engage à acquérir 25,4% du capital dilué de Ennismore fin ​janvier 2027, ‌6,3% supplémentaires au plus tard en juillet ⁠2027 et 12,6% au plus tard en janvier 2028.

L'ensemble de ces opérations serait réalisé sur la ⁠base d'une valeur ‌de fonds propres de Ennismore d'environ ⁠3,7 milliards d'euros, indique le groupe hôtelier dans ‌un communiqué.

Ces rachats seront financés par ⁠l'accélération du programme de cession d'actifs non ⁠stratégiques, pour ‌un montant d'au moins 500 millions d'euros, ainsi que ​par la mise ‌en place d'une ligne de crédit additionnelle et d'une option pour un ​paiement partiel en actions.

"Ennismore représente c.5% du portefeuille de chambres de Accor, c.20% ⁠de l'excédent brut d'exploitation (EBE) courant du Groupe et c.40% de la croissance de l'EBE courant du Groupe au cours des trois dernières années", peut-on également lire dans le communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité ​par Augustin Turpin)