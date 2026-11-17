Accor ACCP.PA a annoncé mardi avoir signé un protocole d'accord avec les actionnaires minoritaires de Ennismore, faisant partie de son segment "Lifestyle", pour le rachat de leurs participations en plusieurs tranches, pour un montant total d'environ 1,6 milliard d'euros.

"Une cotation sur un marché réglementé" est par ailleurs envisagée à l'issue de l'opération, dans laquelle Accor s'engage à acquérir 25,4% du capital dilué de Ennismore fin janvier 2027, 6,3% supplémentaires au plus tard en juillet 2027 et 12,6% au plus tard en janvier 2028.

L'ensemble de ces opérations serait réalisé sur la base d'une valeur de fonds propres de Ennismore d'environ 3,7 milliards d'euros, indique le groupe hôtelier dans un communiqué.

Ces rachats seront financés par l'accélération du programme de cession d'actifs non stratégiques, pour un montant d'au moins 500 millions d'euros, ainsi que par la mise en place d'une ligne de crédit additionnelle et d'une option pour un paiement partiel en actions.

"Ennismore représente c.5% du portefeuille de chambres de Accor, c.20% de l'excédent brut d'exploitation (EBE) courant du Groupe et c.40% de la croissance de l'EBE courant du Groupe au cours des trois dernières années", peut-on également lire dans le communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)