Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : va ouvrir de nombreuses adresses dans le monde Cercle Finance • 19/01/2021 à 10:41









(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce vouloir ouvrir de nombreuses adresses à travers le monde. Le groupe présente un calendrier complet d'ouvertures d'hôtels à travers le monde. La catégorie Lifestyle devrait s'imposer ces prochaines années comme l'un des segments les plus dynamiques au sein du groupe Accor, le nombre d'ouvertures dans cette catégorie étant censé tripler d'ici 2023. Le segment du luxe se distinguera également en 2021 avec l'ouverture du Banyan Tree Doha, au Qatar, et de nouveaux Raffles, à Udaipur et Macao. L'enseigne Fairmont verra pour sa part l'inauguration très attendue du Fairmont Century Plaza, à Los Angeles, ainsi que celles du Fairmont Windsor en Angleterre, du Carton House, du Fairmont Ramla Riyadh, du Fairmont Ambassador Seoul, et du Fairmont Tagazhout Bay, au Maroc.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +1.95%