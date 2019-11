Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : va céder une partie du capital d'AccorInvest Cercle Finance • 18/11/2019 à 18:18









(CercleFinance.com) - Le groupe Accor annonce ce lundi soir avoir signé un accord portant sur la cession de 5,2% du capital d'AccorInvest avec plusieurs actionnaires de la société, pour 204 millions d'euros. 'Ce montant représente une hausse de 12,9% de la valeur d'AccorInvest par rapport à la cession réalisée en 2018, qui reflète les effets positifs de la transformation engagée par le premier propriétaire hôtelier européen', commente le groupe Accor. A la clôture de cette opération, prévue avant la fin de l'exercice 2019 (sous réserve de l'approbation des autorités de la concurrence), Accor détiendra 30% du capital d'AccorInvest.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +0.70%