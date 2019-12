ACCOR va céder sa participation de 85,8 % dans Orbis à AccorInvest pour 1,06 milliard d'euros

En outre, Accor s'est engagé de manière irrévocable, jusqu'à la date de règlement de l'offre publique d'achat ou jusqu'à la résiliation de l'accord de cession de titres, à ne pas apporter ses titres Orbis à une autre offre publique d'achat concurrente et à ne pas retirer son engagement d'apport à l'offre publique d'achat d'AccorInvest, en ce compris dans le cas où une offre publique concurrente serait annoncée à un prix plus élevé.

Cette cession prendra la forme d'une offre publique d'achat, qui sera déposée demain par AccorInvest auprès de l'Autorité Polonaise de Surveillance Financière, et qui visera la totalité des actions du capital d'Orbis, au prix de 115 zlotys par action. La finalisation de la transaction est attendue pour la fin du premier trimestre 2020.

(AOF) - Accor a annoncé lundi soir avoir conclu un accord ferme pour céder sa participation de 85,8% dans Orbis à AccorInvest au prix de 115 zlotys par action, correspondant à un produit de 4,55 milliards de zlotys (1,06 milliard d'euros) pour Accor, en ligne avec la valeur d'actifs brute de Orbis. Cet accord intervient à la suite de l'acquisition de l'activité de Management et Franchise de Orbis par Accor pour 286 millions d'euros en octobre dernier.

