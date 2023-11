Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor: une solution d'IA pour l'expérience client avec AWS information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 09:28









(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS) annonce qu'Accor a lancé avec son soutien une solution d'IA générative pour 'améliorer la planification et la réservation de voyages, en offrant des recommandations personnalisées et des conseils intuitifs et conversationnels'.



Intégrant une interface conversationnelle intuitive, le nouvel Assistant Voyage d'Accor permettra aux clients de trouver les meilleures expériences en fonction du style de voyage qu'ils préfèrent, transformant ainsi l'ensemble du parcours de réservation.



'L'utilisation d'Amazon Bedrock pour développer notre assistant de voyage basé sur l'IA démontre notre engagement à offrir à nos clients un large univers de possibilités de recherche mais aussi des solutions de voyage simplifiées', explique la chaine hôtelière.





