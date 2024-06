Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accor: une nouvelle collaboration avec Amadeus information fournie par Cercle Finance • 05/06/2024 à 10:42









(CercleFinance.com) - Accor annonce une nouvelle collaboration avec la plateforme espagnole Amadeus, renforçant leur partenariat stratégique pour déployer le système central de réservation d'Amadeus (ACRS) sur l'ensemble du portefeuille hôtelier du groupe français.



'La technologie d'Amadeus, basée sur le cloud, permettra à Accor, un des leaders mondiaux de l'hospitalité, d'augmenter ses revenus, d'optimiser ses stratégies de distribution et de personnaliser toujours plus ses relations avec ses clients', affirme-t-il.



Amadeus fournira une plateforme technologique incluant notamment des solutions cloud, de connectivité et une expérience utilisateur améliorée. Les hôtels gagneront ainsi en agilité et en simplicité dans la promotion de leurs offres.





Valeurs associées ACCOR 39.26 EUR Euronext Paris +1.32%