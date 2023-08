Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor: une directrice de la stratégie nommée information fournie par Cercle Finance • 21/08/2023 à 16:00









(CercleFinance.com) - Accor annonce la nomination de Gilda Perez-Alvarado à la direction stratégique. Actuellement directrice générale de JLL Hotels & Hospitality, elle intégrera à compter du 1er octobre le comité de direction du géant hôtelier français.



Basée à Paris, elle aura pour responsabilités la stratégie mondiale, les relations avec les propriétaires d'hôtels et les partenariats stratégiques, et rendra compte directement au PDG d'Accor, Sébastien Bazin.



À son poste actuel chez JLL, Gilda Perez-Alvarado pilote à l'international les ventes aux acquéreurs-investisseurs, les placements de dettes et d'actions, les services de conseil stratégique et de gestion d'actifs.





