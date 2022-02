Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Accor: une décote de plus de 15% selon un analyste information fournie par Cercle Finance • 14/02/2022 à 16:28

(CercleFinance.com) - Oddo indique que les RevPAR France sont en hausse de près de 88% en janvier 2022 par rapport à il y a un an selon les données préliminaires publiées par MKG.



L'analyste souligne cependant que l'impact d'Omicron se fait sentir car les RevPAR se replient de 37,8% par rapport à 2019, ce qui se compare à un recul limité à 17% sur les trois derniers mois de 2021.



Oddo confirme son opinion Surperformance sur le titre et son objectif de cours de 37 E.



' La valorisation boursière d'Accor à 13.6x VE/EBITDA 2023e suggère une décote de plus de 15% vs comparables asset light et son multiple historique et un FCF yield proche de 7% ' indique le bureau d'analyses.