ACCOR : une bonne cible pour un fonds

(AOF) - Le fonds activiste français CIAM juge Accor sous-évalué. Reuters a révélé hier soir que sa présidente Catherine Berjal avait déclaré lors d'une conférence à Londres qu'un fonds de capital investissement faisant l'acquisition d'Accor pourrait revendre les actifs non-essentiels du numéro un européen de l'hôtellerie, c'est-à-dire ses franchises dans le segment du luxe, et reverser jusqu'à 35 % de sa capitalisation boursière aux investisseurs.

