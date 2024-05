Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accor: un programme de fidélité pour agents de voyage information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 16:02









(CercleFinance.com) - Le géant hôtelier français Accor annonce le lancement de HERA, Accor Travel Advisor Program, le nouveau programme mondial de fidélité et de récompenses exclusivement réservé aux agents de voyage.



D'ores et déjà disponible à l'adresse HERA.Accor.com, il 'propose encore plus de marques et de fonctionnalités, et une expérience numérique facilitée par des outils intuitifs et efficaces : réservations, suivi des réservations et de l'activité'.



'Ce nouveau programme permet aux agents de voyage d'améliorer leur productivité, leurs performances et la satisfaction de leurs clients, tout en se voyant généreusement récompensés pour leurs réservations', poursuit Accor.





