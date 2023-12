Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor: un programme d'ouvertures varié pour l'exercice 2024 information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 11:37









(CercleFinance.com) - Accor a levé le voile mardi sur ses projets d'ouvertures d'hôtels pour 2024, mettant en avant la diversité de sa nouvelle offre dans tous les segments où il est présent.



Le premier groupe hôtelier européen, qui compte une quarantaine de marques, a surtout insisté sur son positionnement sur le segment du luxe, avec sept nouveaux établissements attendus cette année.



Parmi ces projets se trouvent l'Orient Express Grand Hotel de la Minerve, qui ouvrira ses portes Rome en fin d'année prochaine, mais aussi le Raffles Sentosa Resort & Spa (Singapour) ou le Fairmont The Breakers de Long Beach (Californie).



Dans la catégorie 'lifestyle', Accor prévoit d'ouvrir un Mama Shelter à Dubaï ainsi qu'un premier hôtel pour sa marque Hyde à Londres, dans un bâtiment de sept étage comptant 111 chambres.



Au sein du segment 'premium', la société prévoit d'ouvrir un premier établissement de la marque Mövenpick à Wroclaw (Pologne).



Enfin, concernant le marché économique, plusieurs Novotel seront ouverts à Nara (Japon), Valence (Espagne) et Tbilisi (Géorgie).



Au total, ce sont près de 100 établissements qui ont été présentés aujourd'hui par Accor, qui met en avant un programme 'd'une variété jusqu'ici jamais vue'.



Présent dans plus de 110 pays, le groupe exploite actuellement plus de 5500 hôtels, 10.000 restaurants et bars, ainsi des centres de bien-être et des espaces de télétravail.





