Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor: un 50e hôtel Pullman ouvert en Chine information fournie par Cercle Finance • 11/04/2023 à 10:24









(CercleFinance.com) - Accor annonce l'ouverture du 50e établissement de son enseigne Pullman Hotels & Resorts en Chine, le Pullman Haining Hotel, situé dans le quartier des affaires de Haining, une ville à une heure de TGV de Shanghai ou de Hangzhou.



'Forte de ses 140 adresses à travers le monde, la marque Pullman est plus présente en Grande Chine que partout ailleurs, où elle est implantée dans 46 villes et 23 provinces', souligne la chaine hôtelière française.



Pullman fait partie de la nouvelle division premium, milieu de gamme et économique d'Accor, division réunissant un portefeuille de près de 20 marques qui contribuent de manière significative au volume de développement international du groupe.





Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +1.85%