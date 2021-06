Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : tente de soulever la résistance des 35,3E Cercle Finance • 11/06/2021 à 12:51









(CercleFinance.com) - Accor tente de soulever la résistance des 35,3E/35,4E du 15 mars et 25 février dernier: le titre sortirait alors par le haut d'un 'flag' 31,3/35,3E (31,3E, c'était le 19/20 mai) et bénéficierait d'un potentiel de +4E, en direction des 39,5E...et viserait au minimum le comblement du 'gap' des 38,7E du 20 février 2020.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +0.96%