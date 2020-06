Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor soutenu par des propos d'analyste Cercle Finance • 10/06/2020 à 10:15









Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'achat' sur le titre de la chaine hôtelière avec un objectif de cours rehaussé de 29 à 33,50 euros. (Crédits photo : L. Grassin) (CercleFinance.com) - Accor gagne 1,3% et surperforme ainsi légèrement le CAC40 (+0,7%), sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'achat' sur le titre de la chaine hôtelière avec un objectif de cours rehaussé de 29 à 33,50 euros. Le bureau d'études rapporte que les RevPAR (revenus par chambre disponible) en France ont chuté de 93,5% en mai en comparaison annuelle selon des données préliminaires, reconnaissant qu'il s'agit 'sans grande surprise d'une très mauvaise performance'. 'Nous anticipons que le point bas en termes de RevPAR aura été touché sur les mois d'avril et mai et la demande hôtelière devrait très progressivement reprendre, notamment autour de la période estivale', nuance l'analyste, qui juge les fondamentaux 'solides'.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +0.50%