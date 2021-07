Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : souhaite booster son hôtellerie Loisirs information fournie par Cercle Finance • 23/07/2021 à 12:41









(CercleFinance.com) - L'hôtellerie Loisirs représentait déjà 1 000 milliards de dollars avant la pandémie indique la direction. Le groupe souhaite désormais consolider ce modèle sur ce segment - secteur d'activité qui devrait connaitre une croissance de 22 % d'ici fin 2021 (CAGR 2017-2021). Une récente enquête mondiale auprès des clients Accor a révélé que 83% des personnes interrogées étaient susceptibles d'organiser un voyage Loisirs dans les mois à venir. ' L'objectif est aujourd'hui de booster nos activités Loisirs grâce à des expériences inégalées autour d'événements sportifs, culturels, bien-être, divertissement... ' indique Accor. ' La reprise du segment Loisirs s'annonce donc prometteuse et pour répondre à cette demande grandissante, Accor renforce sa stratégie dédiée et dévoile de nouvelles offres ' rajoute le groupe.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +0.57%