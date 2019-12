Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : signe une transaction pour les hôtels Mövenpick Cercle Finance • 16/12/2019 à 18:36









(CercleFinance.com) - Accor annonce avoir conclu une transaction pour restructurer le portefeuille des hôtels Mövenpick en location, à travers un accord de ' sale & management back ' avec le fond privé allemand HR Group. ' Cette transaction diminuera la dette consolidée de Accor pour un montant de 429 millions d'euros, principalement liée à des engagements de loyer au titre de la norme IFRS 16 ' indique le groupe. ' Cet accord concerne 16 baux d'hôtel situés en Allemagne, en Suisse et aux Pays-Bas, dont 3 hôtels sont actuellement dans le pipeline, qui seront gérés par Accor dans le cadre d'un contrat de management de 20 ans ' rajoute la direction.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +2.06%