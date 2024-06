Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accor: signe un partenariat stratégique avec LVMH information fournie par Cercle Finance • 13/06/2024 à 18:08









(CercleFinance.com) - Accor et LVMH ont conclu un partenariat stratégique en vue d'accélérer le développement d'Orient Express.



' La renaissance d'un train historique et la mise à l'eau du premier voilier Orient Express en 2026 seront les prochaines étapes de ce nouvel élan. Parallèlement à ces lancements, Orient Express ouvrira ses premiers hôtels à Rome et Venise ' indique le groupe.



Selon les termes des accords signés ce jour, LVMH s'associe à Accor au travers d'un investissement stratégique dans la marque Orient Express, la société opérant les futurs hôtels et trains ainsi que dans l'entité propriétaire des deux voiliers.



Le premier voilier est actuellement en construction aux Chantiers de l'Atlantique et les deux groupes poursuivront ensemble la recherche d'un troisième partenaire pour cette nouvelle activité.



Sébastien Bazin, Président-directeur général du Groupe Accor a déclaré : ' Aujourd'hui, avec LVMH, Orient Express ouvre un nouveau chapitre de cette formidable aventure avec l'ambition d'explorer de nouveaux horizons et d'incarner, l'audace et la passion créative qui nous animent '.





