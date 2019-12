Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : signature d'un contrat pour un hôtel à Windsor Cercle Finance • 10/12/2019 à 16:29









(CercleFinance.com) - Accor et Arora Group annoncent ce mardi la signature d'un contrat portant sur un hôtel de luxe, le Fairmont Windsor Park. 'Plusieurs millions de livres sont actuellement investies dans la rénovation de cet établissement, dont l'ouverture est prévue au second semestre 2020', indique le groupe Accor. L'hôtel, situé à Windsor, sera la troisième adresse Fairmont au Royaume-Uni. Il 'comptera plus de 200 chambres et suites luxueuses, ainsi qu'une suite royale bénéficiant d'un accès privatif au sein de l'espace spa et bien-être'.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +0.05%