Accor : seconde séance de forte hausse, vise le 'gap' 25,21E Cercle Finance • 26/05/2020 à 14:59









(CercleFinance.com) - Accor (+8,5%) enchâine une seconde séance de forte hausse: le titre déborde les 24,7E et vise le comblement du 'gap' 25,21E du 30 avril, un niveau proche de la résistance baissière oblique issue des 30E et qui gravite vers 24,8E. Accor ouvre au passage un 'gap' au-dessus de 22,83E...

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +9.61%