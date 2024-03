Accor, Séché, Valeo, Vinci... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Accor

Accor a conclu un contrat d'achat d'actions visant à racheter un bloc de 7 millions de ses propres actions - représentant 2,77% de son capital - auprès de Jinjiang International. Le prix par action du groupe hôtelier de cette opération est de 39,22 euros, soit une décote de 3% par rapport au cours de clôture du 11 mars 2024 de 40,43 euros. Ce rachat d'actions, qui s'élèvera à 275 millions d'euros, s'inscrit dans le cadre du programme de rachat d'actions de 400 millions d'euros de Accor pour 2024.

Eiffage

Eiffage et Captrain ont remporté en groupement deux lots de l'appel d'offres de régénération industrielle du réseau ferroviaire, lancé par SNCF Réseau, pour un montant de près de 415 millions d'euros (80 % part Eiffage). Ces contrats pourraient dépasser 790 millions d'euros, après activation des tranches annuelles reconductibles.

Forvia

Forvia a finalisé l'émission obligataire senior précédemment annoncée d'un montant d'un milliard d'euros, dont 500 millions d'euros à échéance juin 2029 au taux de 5,125% et 500 millions d'euros à échéance juin 2031 au taux de 5,50%. L'équipementier automobile précise avoir l'intention d'affecter le solde net du produit de l'émission au remboursement d'autres dettes du groupe Les nouvelles obligations sont cotées sur marché d'Euronext Dublin (Global Exchange Market). Les deux tranches des nouvelles obligations seniors ont obtenu une notation conforme à sa notation de crédit à long terme.

Lumibird

Le spécialiste des lasers publiera ses résultats annuels.

Maisons du Monde

Le résultat net 2023 de Maisons du Monde s'est élevé à 8,8 millions d'euros contre 34,2 millions d'euros en 2022. L'Ebit du distributeur de meubles et d'objets de décoration a chuté de 33,1% à 45,8 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 4,1% contre 5,5% en 2022. Maisons du Monde a été confronté à une chute de 9,3% de ses ventes à 1,125 milliard d'euros. Le cash flow libre disponible est ressorti à 27,4 millions d'euros contre 32,3 millions d'euros en décembre 2022.

METabolic EXplorer

METabolic EXplorer a demandé à Euronext la suspension de la cotation de ses actions sur Euronext Paris à compter du 12 mars 2024, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse, qui sera diffusé prochainement.

Nexans

Nexans annonce le succès d'une émission obligataire pour un montant nominal total de 350 millions d'euros sur une échéance de six ans et un taux d'intérêt annuel de 4,25%. Cette transaction a été accueillie favorablement par une base diversifiée d'investisseurs institutionnels crédit, en France et à l'international, et a été sursouscrite quatre fois. La forte demande a permis à Nexans d'obtenir un taux de coupon bas au regard des conditions de marché pour une maturité de six ans.

Partouche

Le spécialiste des jeux annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Plastic Omnium

Plastic Omnium a annoncé l'adaptation de son organisation afin d'accélérer le développement de son offre intégrée de systèmes extérieurs. Christian Kopp est nommé directeur général Adjoint de Plastic Omnium. Il prendra la direction de la division Intelligent Exterior Systems (IES) dont il poursuivra le déploiement de la feuille de route stratégique tout en développant l'offre intégrée de systèmes extérieurs de Plastic Omnium. À ce titre, il succède à Stéphane Noël qui quitte l'équipementier automobile.

Séché Environnement

A fin 2023, Séché Environnement affiche un chiffre d'affaires contributif de 1,013 milliard d'euros en progression de 6,4 % à périmètre et change constants par rapport à 2022. L'excédent brut d'exploitation (EBE) atteint 217,7 millions d'euros, soit 21,5% du chiffre d'affaires contributif, en hausse de 8% en données publiées (contre 201,6 millions d'euros, soit 22,6 % du chiffre d'affaires contributif en 2022). Le résultat opérationnel courant (ROC) s'établit à 101,2 millions d'euros soit 10% du chiffre d'affaires contributif.

Valeo

Valeo annonce avoir sollicité l'assistance d'un prestataire de services d'investissement pour les besoins de la réalisation de son programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale des actionnaires du 24 mai 2023. Ce prestataire vendra à Valeo qui s'oblige à les acquérir, au plus tard à l'échéance du 13 mai 2024, une certaine quantité d'actions Valeo, dans la limite de 25 millions d'euros. Le cours moyen ne pourra excéder le prix maximum d'achat de 70 euros tel qu'arrêté par l'Assemblée générale.

Vinci

Dans le cadre du programme de transformation et de modernisation du réseau ferroviaire national, SNCF Réseau a attribué à Vinci Construction - à travers sa filiale ETF - le lot 4 du marché de régénération industrielle. D’un montant de 700 millions d’euros, le projet porte sur le renouvellement de plus de 800 kilomètres de voies et de ballast sur l’ensemble du territoire français d’ici fin 2030. Il permettra d’améliorer la régularité et d’augmenter la fréquence des trains.