(CercleFinance.com) - Accor se reprend, remonte au contact des 40E, le zénith des 9 septembre et 10 octobre: au-delà, plus d'obstacle avant le zénith annuel des 41,3E du 26 juillet

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +3.06%