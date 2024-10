Accor, Sanofi, Valeo... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Accor

Accor annonce un chiffre d'affaires en hausse de 12% au troisième trimestre à 1,434 milliard d'euros. Le groupe hôtelier précise que son revpar (revenu par chambre disponible) progresse de 5,3% sur un an. Accor relève sa perspective d'excédent brut d'exploitation groupe : cet indicateur est désormais attendu entre 1,10 et 1,125 milliard d'euros contre 1,095 à 1,125 milliard initialement. Au cours du troisième trimestre 2024, Accor a ouvert 47 hôtels correspondant à 8 000 chambres, soit une croissance nette du réseau de 3,2% au cours des 12 derniers mois.

Alten

En raison d'un environnement encore plus contraint, Alten a prévenu que l'activité en 2024 devrait reculer entre 0,4% et 0,7 % et la marge opérationnelle d'activité de l'ordre de 8,7 %. Le spécialiste de l'ingénierie et des services IT anticipait auparavant croissance organique comprise entre 0,5% et 1% et une marge opérationnelle d'activité entre 8,7% et 8,9%. Alten avait averti sur sa croissance fin septembre et sur ses résultats fin juillet.

GTT

La société d'ingénierie navale publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Safran

L'équipementier aéronautique livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Sanofi

Le groupe pharmaceutique diffusera ses résultats du troisième trimestre.

Valeo

Dans un marché automobile en dégradation au second semestre, Valeo confirme sa guidance de marges et de cash flow libre 2024, mais abaisse de nouveau son objectif de chiffre d'affaires de 22 milliards à environ 21,3 milliards d'euros. La marge opérationnelle est toujours attendue entre 4% et 5% cette année et le cash flow libre avant mesures ponctuelles et exceptionnelles de réduction de coûts est anticipée à environ 500 millions d’euros.

Vinci

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre de Vinci s'est élevé à 18,5 milliards d'euros, en progression de 1,4% à structure réelle et de 0,3 % à structure comparable. "Cette évolution traduit, outre un effet de base élevé comme mentionné lors des trimestres précédents, un ralentissement de l'inflation dans les principaux pays d'implantation du groupe", a précisé le groupe de concessions et de travaux publics.