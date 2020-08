ACCOR : S&P a dégradé sa notation de crédit

(AOF) - S&P Global Ratings a dégradé sa notation de crédit long terme sur Accor de BBB- à BB+. La perspective est négative. Cette décision découle de l'impact de la crise du Covid-19 sur le groupe hôtelier. L'agence de notation estime qu'il sera plus long et plus coûteux que prévu pour Accor de réduire ses coûts fixes et de rétablir son activité et son profil financier. S&P anticipe un Ebitda négatif cette année.

