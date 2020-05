Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor s'enfonce sous les 21E, support des 20,7E menacé Cercle Finance • 21/05/2020 à 11:56









(CercleFinance.com) - Accor s'enfonce sous les 21E, jusque vers 20,62E et menace le support annuel des 20,7E du 14 mai, après avoir cassé les 21,4E, un palier de soutien long terme remontant à mi-juin 2012. En cas d'enfoncement, Accor risque de poursuivre sa glissade en direction des 16,6/17E, le plancher de fin décembre 2011, support historique.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -2.28%