(CercleFinance.com) - Accor retrace la résistance des 31,8E du 27 février: il ne manque presque rien pour sortir par le haut du canal de consolidation horizontal délimité par 29,5E.

En cas de succès, un potentiel de hausse de +2,3E serait libéré, en direction de 34/34,1E (ex-zénith du 10/02/2022), voir du triple-sommet des 35,5E de début mars à début juin 2021.





Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +1.97%