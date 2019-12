ACCOR : retour aux actionnaires de 1 milliard d'euros dans les deux ans

" En combinant un programme de retour aux actionnaires d'un milliard d'euros sur deux ans et la poursuite d'une stratégie d'acquisitions ciblées, le groupe démontre la force de son nouveau modèle et sa capacité à exécuter avec rigueur sa feuille de route stratégique ", a ajouté le dirigeant.

(AOF) - A la suite du rachat de 7,5% de son capital pour 850 millions d'euros au cours des 18 derniers mois, Accor a annoncé lundi soir un retour aux actionnaires de 1 milliard d'euros, qui sera réalisé dans les 24 prochains mois. Ce montant inclut environ 300 millions d'euros de rachat d'actions pour finaliser le programme lancé en 2018. Les termes et les modalités seront détaillés au cours de la présentation des résultats annuels du 20 février 2020.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.