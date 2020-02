Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : résultat net part du groupe de 464 millions d'euros Cercle Finance • 20/02/2020 à 08:35









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires de l'exercice 2019 s'établit à 4 049 millions d'euros, en hausse de 3,8% à périmètre et change constants (pcc), et de 16,0% en données publiées par rapport à l'exercice 2018. L'excédent brut d'exploitation du Groupe s'établit à 825 millions d'euros au 31 décembre 2019, en progression de 5,9% en données comparables et de 14,8% en données publiées par rapport à l'exercice 2018. ' Ce montant est en ligne avec la fourchette d'objectif communiquée par le Groupe en octobre dernier, entre 820 et 840 millions d'euros ' indique la direction. Le free cash-flow récurrent du Groupe atteint 434 millions d'euros au 31 décembre 2019. Le résultat net des activités poursuivies s'améliore sensiblement pour s'établir à 447 millions d'euros. Le résultat net part du groupe s'élève à 464 millions d'euros. Sur la même période en 2018, la cession de 65% du capital d'AccorInvest avait permis d'enregistrer une plus-value de 2,4 milliards d'euros.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -0.03%