Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor: résultat net part du Groupe de 402 ME en 2022 information fournie par Cercle Finance • 23/02/2023 à 10:09









(CercleFinance.com) - Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 4 224 millions d'euros en croissance de 80% à périmètre et change constants (pcc) pour l'exercice 2022 par rapport à l'exercice 2021. Cette augmentation se décline en une hausse de 89% pour l'activité HotelServices et de 63% pour les Actifs Hôteliers et Autres. Le chiffre d'affaires progresse de 4% à pcc par rapport à l'exercice 2019.



L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) du Groupe s'établit à 675 millions d'euros en 2022 (contre 22 millions d'euros en 2021). Le résultat net part du Groupe s'élève à 402 millions d'euros en 2022 contre 85 millions d'euros en 2021.



Sur l'exercice 2022, le free cash-flow récurrent du Groupe redevient positif à 373 millions d'euros contre une consommation de liquidité de -246 millions d'euros en 2021.



Le RevPAR du Groupe pour l'exercice 2023 est attendu en hausse entre 5% et 9% à périmètre et change constants par rapport à l'exercice 2022.





Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +1.86%