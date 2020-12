Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : rénovation de l'hôtel Scribe Paris Opéra Cercle Finance • 18/12/2020 à 12:28









(CercleFinance.com) - Le Sofitel Le Scribe Paris Opéra, hôtel cinq étoiles du groupe Accor, a entièrement été rénové par l'équipe de Wilson Associates sous la direction artistique de Tristan Auer. Les éléments de décoration reprennent les codes de l'architecture haussmannienne typique de la capitale. L'établissement propose 201 chambres de caractère à la décoration typiquement parisienne, dont 39 luxueuses suites et Duplex. Sous une superbe verrière lumineuse, une cuisine française teintée d'influences méditerranéennes est mise à l'honneur dans le nouveau restaurant du Scribe ' Rivage ' par le chef Alexandre Willaume.

