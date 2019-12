Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : renouvellement du mandat du PDG proposé en AG Cercle Finance • 13/12/2019 à 07:20









(CercleFinance.com) - Accor annonce que son conseil d'administration a décidé, à l'unanimité, de proposer à la prochaine assemblée générale du 30 avril 2020, le renouvellement du mandat de son PDG, Sébastien Bazin, pour une durée de trois ans. 'Cette proposition traduit la confiance renouvelée du conseil d'administration dans son dirigeant et son choix de poursuivre l'exécution de la feuille de route stratégique', explique le géant français de l'hôtellerie.

