Le groupe hôtelier prévoit de racheter les participations des actionnaires minoritaires d'Ennismore afin de consolider sa position dans l'hôtellerie lifestyle.

Accor a signé un protocole d'accord avec les actionnaires minoritaires d'Ennismore, dont son fondateur, en vue de racheter leurs participations en trois étapes : 25,4% fin janvier 2027, 6,3% supplémentaires au plus tard en juillet 2027, puis 12,6% d'ici janvier 2028.

Cette opération, d'un montant total d'environ 1,6 milliard d'euros, vise à simplifier la structure capitalistique d'Ennismore et à renforcer l'investissement d'Accor dans l'hôtellerie lifestyle, un segment en forte croissance. Le groupe entend préserver l'identité, la direction et la culture propres de cette enseigne, qui rassemble près de 200 hôtels et plus de 800 restaurants et bars dans 40 pays, notamment les marques Mama Shelter, The Hoxton, SLS, Mondrian, Rixos, Faena et Paris Society.

Ennismore représente environ 5% du parc de chambres d'Accor, mais contribue à hauteur de 20% de son excédent brut d'exploitation (EBE) courant et de 40% de sa croissance au cours des trois dernières années.