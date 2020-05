Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor renforce ses liquidités, constate des "premiers" signes d'amélioration de l'activité Reuters • 18/05/2020 à 08:13









PARIS, 18 mai (Reuters) - Accor ACCP.PA a annoncé lundi avoir souscrit une nouvelle ligne de crédit renouvelable (RCF) de 560 millions d'euros auprès d'un consortium de cinq banques et dit constater à cette occasion des "premiers" signes d'amélioration de l'activité. Cette nouvelle ligne de crédit porte à plus de 4 milliards d'euros la liquidité actuelle du groupe hôtelier, confronté à une chute de son activité en raison de la pandémie de coronavirus. "Alors que l'environnement opérationnel reste très difficile, le groupe constate quelques premiers signes d'amélioration de l'activité", indique Accor dans un communiqué. En Chine, le revenu par chambre disponible (RevPar), indicateur clé de rentabilité du secteur, "montre des signes de reprise", ajoute Accor. "Le nombre d'hôtels ouverts dans le monde augmente chaque jour, en Asie mais également en Europe, notamment en Allemagne." Accor a ainsi rouvert 250 hôtels depuis la fin du mois d'avril et explique qu'à ce jour, 42% des hôtels du groupe sont opérationnels. (Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +2.54%